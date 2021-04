"Ein weiterer Rückschlag": Wasserstadt-Triathlon wie schon im Vorjahr abgesagt

Leider alles andere als eine überraschende Meldung: Der Wasserstadt-Triathlon in diesem Jahr fällt wegen Corona aus. Die Veranstalter haben das Sport-Event am Mittwoch offiziell abgesagt. Eigentlich sollten am ersten Juni-Wochenende tausende Triathleten nach Limmer kommen.

„Eine Veranstaltung mit bis zu 2000 Teilnehmern aus ganz Europa ist in Zeiten, in denen aktuell Sport mit zwei Personen zugelassen ist, undenkbar“, sagt Peter Augath, Geschäftsführer der Trimindous Unternehmergesellschaft, die unter anderem Träger für den Triathlon, das Eilenriederennen und den Silvesterlauf an der Leine ist.