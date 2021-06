Erneute Kritik an ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann: "Sportschau" mahnt zu mehr Respekt

Nach erneuter Zuschauerkritik an ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann haben auch die ARD-Kollegen mehr Respekt für die Fernseh-Reporterin eingefordert. "Unabhängig davon, dass Claudia Neumann und Ariane Hingst beim ZDF kommentieren, wäre ein netterer Umgang miteinander und ein etwas respektvollerer Ton doch ganz cool, oder?" , mahnte die ARD-"Sportschau" am Donnerstagabend via Twitter während des EM-Vorrundenspiels zwischen Dänemark und Belgien .

Zuvor hatten einige TV-Zuschauer in sozialen Netzwerken wie schon in der Vergangenheit den Einsatz und die Leistung von Neumann am Mikrofon mit teils unflätigen Worten kritisiert. Andere hingegen ergriffen Partei für die 57-Jährige, die seit Jahren bei großen Turnieren Fußballspiele für das ZDF kommentiert. Auch das ZDF reagierte auf die teils sexistischen Kommentare gegen das Frauen-Duo am Mikrofon. "Es gibt für uns keinen Grund, Claudia Neumanns Befähigung infrage zu stellen. Sie ist schon seit Jahren im Live-Fußball zu Hause und bringt neben ihrer Fachkompetenz ein erhebliches Maß an Erfahrung mit", hieß es etwa in einer Antwort an einen Twitter-User.