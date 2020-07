Corona-Wirbel in Spanien - und Ex-96er Jonathas ist wieder mittendrin

Durch die Ergebnisse vom Montag ist La Coruña, 2000 noch spanischer Meister, definitiv nicht mehr zu retten und stürzt in die Drittklassigkeit ab. Fuenlabrada indes weiß nach den Resultaten nun, dass es im letzten Duell gegen La Coruña nur noch einen Punkt braucht, um Elche von Platz sechs zu verdrängen, der zur Aufstiegs-Play-off-Runde berechtigt.

Aufgrund von anfangs zwölf gemeldeten und inzwischen fünf bestätigten Corona-Fällen innerhalb des Teams von Fuenlabrada CF wurde das Auswärtsspiel des Madrider Vereins bei Deportivo La Coruña keine zwei Stunden vor dem Anpfiff abgesagt. Da wie auch in Deutschland am letzten Spieltag alle Partien parallel angepfiffen werden müssen (mit Ausnahme der Begegnung UD Las Palmas gegen Extremadura UD, die auf den Kanaren stattfand und bei der es um nichts mehr ging), ergibt sich nun durch die noch nachzuholende Partie eine heikle Situation, die nicht im Sinne des Gerechtigkeitserfinders ist.

Bei den meisten beteiligten Klubs herrscht großes Unverständnis, warum der Spieltag nicht komplett abgesagt und auf einen späteren Zeitpunkt verlegt wurde. „Wir sind die Hauptleidtragenden der Situation“, sagt Elches Präsident Joaquín Buitrago. Verständlich, denn Elche CF, die ihr letztes Spiel mit 2:1 gegen Real Oviedo gewannen (die 1:0-Führung erzielte Jonathas in der 24. Minute), fürchtet, dass sich das nun bereits abgestiegene La Coruña nicht großartig gegen Fuenlabrada wehren wird und untergehen könnte. Dadurch wären die Aufstiegshoffnungen des Jonathas-Klubs passé. La Coruña seines Zeichens will den Abstieg auf diese Weise aber gar nicht erst hinnehmen, nicht zum Nachholspiel antreten und vor Gericht ziehen, um eine Neuansetzung des finalen Spieltags zu erzwingen.

Saisonende noch nicht absehbar

Nur eines ist zurzeit sicher: Die Aufstiegs-Play-offs werden nicht wie geplant noch in dieser Woche beginnen. Die Mannschaft aus Fuenlabrada befindet sich vorerst in La Coruña in Quarantäne. Nicht nur Jonathas und sein Klub wissen nicht, wann und wie diese Zweitligasaison zu Ende gebracht werden soll.