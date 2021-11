Erneuter K.o. für den Amateursport in Sachsen - Ministerin straft Verbände ab

Leipzig. Die Frage, ob Amateursport, ob Trainingseinheiten und Wettkämpfe als private Zusammenkünfte zählen und somit ab sofort Kontaktbeschränkungen unterliegen, ist beantwortet. Und zwar mit einem deutlichen Ja. Petra Köpping, Sachsens Sozialministerin, wies am Freitag im Rahmen der Kabinettspressekonferenz noch einmal mit Nachdruck darauf hin. Sie nahm den Vereinen auch gleich die vage Hoffnung, dass die ab Montag in Kraft tretende neue Corona-Schutz-Verordnung daran etwas ändert. Anzeige

"Verantwortungslos, wenn man so etwas sagt"

Damit findet der Streit zwischen Landessportbund (LSB) sowie Sächsischem Fußball-Verband (SFV) und dem Sozialministerium (SMS) ein (vorläufiges?) Ende. Erstere hatten in dieser Woche unisono betont, die Rechtsauffassung aus Dresden nicht zu teilen. „Wir gehen nicht davon aus, dass unsere 2.000 Spiele pro Wochenende, die nur mit dem Einsatz zahlreicher ehrenamtlich engagierter Menschen realisiert werden können, mit einer ‚privaten Zusammenkunft‘ gleichgesetzt werden. Das wäre ein falsches Signal“, so SFV-Präsident Hermann Winkler. Er verkündete im gleichen Atemzug forsch: „Am Wochenende finden alle Spiele wie geplant statt.“

Für die Ministerin ist diese Quasi-Aufforderung zum Rechtsbruch nicht hinnehmbar. „Das ist, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, eines unserer großen Probleme in Sachsen“, so die Politikerin. „Dass wir glauben, ist uns doch egal, machen wir nicht, ist doch der Köpping ihre Pandemie. Aber das ist sie eben nicht. Und deswegen kann ich so etwas wirklich nicht gut heißen.“ Die Ministerin ging noch weiter und machte in Richtung der Betreffenden deutlich: „Ich halte es für verantwortungslos, wenn man so etwas sagt.“ Bei allen Problemen, die sie auch selbst sehe, dürfe man das nicht machen.

Im Amateursport sind die von Petra Köpping angesprochenen Probleme weitreichend. Denn inwieweit künftig Mannschaftssportarten wie Fußball, Handball oder Volleyball noch trainieren oder spielen können, ist unklar. Die Kontaktbeschränkungen der Vorwarn- und Überlastungsstufe schließen nicht geimpfte oder genesene Sportlerinnen und Sportler weitgehend von der Teilnahme aus.

Kontrollen jederzeit möglich

Der offene Aufruf zur Nicht-Beachtung der Regeln ist für die Ministerin dennoch keine Option. „Was tun wir den Menschen an, die sich nicht impfen können? Was tun wir den Menschen an, die alt und krank sind? Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen.“ Es handele sich um eine gesamt-gesellschaftliche Aufgabe. „Wenn wir nicht alle mitziehen, werden wir das nicht schaffen. Dann werden viele Menschen in Sachsen sterben.“

Köpping machte in Richtung LSB und SFV auf Nachfrage auch deutlich, dass die Vereine nicht damit rechnen sollten, bei Regelverstößen unentdeckt und unbestraft zu bleiben. „Wir haben einen Bußgeldkatalog. Wenn ich so etwas lese und höre, dann würde ich als Oberbürgermeister oder Landrat entsprechende Teams sofort losschicken.“ Ab Montag sollen neue Kontrollteams unterwegs sein, natürlich nicht nur in Sachen Sport. „Das geht aber auch schon am Wochenende.“