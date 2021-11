Erneuter Schwindelanfall beim Spiel: Sorge um DHfK-Trainer André Haber

Leipzig. Die meisten Fans des SC DHfK Leipzig haben es gar nicht mitbekommen. In der zweiten Halbzeit beim Spiel gegen Hannover-Burgdorf signalisierte Trainer André Haber in Richtung Mannschaftsarzt: Mit mir stimmt etwas nicht. Der Coach klagte über einen Schwindelanfall, musste sofort in die Kabine gehen und wurde dort untersucht, während draußen auf dem Parkett das Spiel weiter ging. Später zur Pressekonferenz vertrat ihn sein Co-Trainer Milos Putera. Anzeige

„Es geht mir wieder gut“, sagt der 35-Jährige am Tag danach. Er leitete auch schon wieder das Training. Die Sorge bleibt aber bestehen. Es ist bereits das zweite Mal in kurzer Zeit, dass der Übungsleiter während einer Partie ausgeknockt wird. Schon in der Partie gegen Stuttgart zu Hause vor einem Monat machten ihm Kreislaufprobleme zu schaffen. Auch damals musste er in der Kabine versorgt werden.

„Es war dieses Mal nicht so stark, ich wollte nur frühzeitig Bescheid geben“, sagt Haber. In der kardiologischen Abteilung der Leipziger Uni-Klinik wurde der Trainer inzwischen eingehend untersucht. „Es gab kein schlimmes Ergebnis“, so Haber erleichtert. Er habe in der Klinik jede erdenkliche Hilfe bekommen. Klar scheint zumindest im Augenblick: Mit seiner überstandenen Corona-Infektion habe der Anfall nichts zu tun. Die Untersuchungen gehen aber noch weiter.

Gegen Wetzlar auf der Bank

Am Sonntag gegen den Tabellennachbarn aus Wetzlar (Anwurf 16 Uhr in der Arena, es gilt die 2G-Regel) will er jedenfalls wieder auf der Bank sitzen. Und der Sieg gegen Hannover soll seinen Jungs Rückenwind geben. „Wir bekommen langsam Stabilität in die Mannschaft“, war Haber dann auch nach dem jüngsten 32:25-Erfolg zufrieden. Das Selbstbewusstsein in der Mannschaft ist nach der Klatsche beim Bergischen HC jedenfalls zurückgekehrt. Nationalspieler Luca Witzke: „Unser Ziel ist die drei wichtigen Spiele zu Hause so anzugehen, dass wir einen Sprung in der Tabelle machen können.“ Übersetzt heißt das: Drei Siege sollen gegen Hannover, Wetzlar und Melsungen her.