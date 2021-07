Jugoslawien-Krimi bis Holland-Gala: Die fünf torreichsten Duelle der EM-Geschichte

So viele Treffer wie bei dieser EM gab es noch nie! Schon 140-mal zappelte der Ball beim Turnier im Netz. Der Unterhaltungswert ist bei einem Schnitt von fast drei Toren pro Spiel konstant hoch. Zudem gerieten zwei Rekorde bereits gefährlich ins Wanken: Cristiano Ronaldo egalisierte den Bestwert von Ali Daei mit den meisten Treffern für das eigene Land. Beide waren im Dress ihrer Nationalmannschaft 109-mal erfolgreich. Darüber hinaus gelang dem Schweden Emil Forsberg gegen Polen nach 82 Sekunden das zweitschnellste Tor der EM-Geschichte. Schneller war nur Russlands Dimitri Kiritschenko, der bei der Endrunde 2004 gegen Griechenland bereits nach 67 Sekunden einnetzte. Anzeige

Eine Bestmarke hat das paneuropäische Turnier indes bereits sicher: Der letzte Spieltag in Gruppe E und F war mit 18 Toren in vier Spielen an nur einem einzigen Tag der ereignisreichste der Historie. Ein weiteres Novum hätte es bei der Achtelfinalpartie zwischen Kroatien und Spanien (3:5 n.V.) beinahe gegeben. Acht Mal zeigte Schiedsrichter Cüneyt Cakir während der Partie in Richtung Anstoßpunkt. Der Rekord war es nicht – dieser liegt bereits weit zurück. Der SPORTBUZZER blickt auf die fünf EM-Partien mit den meisten Toren.

Die torreichsten Spiele: Eröffnungsspiel 1960 führt die Liste an

EM-Eröffnungsspiel 1960 - Frankreich vs. Jugoslawien 4:5 (9 Tore): Mit mehr Drama, Unterhaltung und Toren hätte die erste Europameisterschaft der Geschichte nicht aus den Startlöchern kommen können. Satte neun Tore fielen beim Eröffnungsspiel 1960 zwischen Frankreich und Jugoslawien. Der Wettbewerb markierte zugleich die erste jemals ausgetragene Endrunde überhaupt, lief noch unter dem Namen "Europapokal der Nationen". Dabei blieb es in der Auftaktpartie bis zur Pause verhältnismäßig ruhig. Die Franzosen gingen kurz vor dem Seitenwechsel mit 2:1 in Front. Was dann folgte, ist bis heute unerreicht: Frankreich schraubte den Spielstand bis zur Schlussviertelstunde auf 4:2, bevor Jugoslawien aufdrehte und den Verlauf der Partie mit drei späten Treffern auf den Kopf stellte. Ein stattliches 5:4 stand am Ende auf der Anzeigetafel – seit 61 Jahren einsamer Rekord.





EM-Achtelfinale 2021 - Kroatien vs. Spanien 3:5 n. V. (8 Tore): Auf Platz zwei der torreichsten Partien rangiert ein Spiel der laufenden EM. In der Runde der letzten 16 Teams lieferten sich Vize-Weltmeister Kroatien und die spanische Auswahl einen unterhaltsamen Schlagabtausch. Auch diese Partie wurde in der Schlussphase beinahe noch einmal gedreht. Diesmal brauchte Kroatien nur fünf Minuten, um einen 1:3-Rückstand bis zum Spielende noch zu egalisieren und sich in die Verlängerung zu retten. Dort zogen die Spanier dann jedoch endgültig davon und entschieden das Spiel mit einem Doppelschlag innerhalb von drei Minuten (101./103.) noch vor dem Elfmeterschießen zu ihren Gunsten.

EM-Viertelfinale 2016 - Frankreich vs. Island 5:2 (7 Tore): Bei der EM-Endrunde 2016 ging es zwar weniger spannend zu, für Unterhaltung war dank torhungriger Franzosen aber dennoch gesorgt. Der Turnier-Gastgeber musste im Viertelfinale gegen Island, das im vorangegangen Turnierverlauf mit starken Leistungen und emotionalen Bildern mit den Fans bestach, bestehen und löste die Aufgabe mit Bravour. Nach 45 Minuten war das Spiel bereits entschieden. 4:0 hieß es für die "Équipe Tricolore". In Halbzeit zwei schaltete der Favorit dann einige Gänge zurück, mehr als auf 2:5 kamen die "Wikinger" aber nicht mehr heran. Insgesamt sieben Treffer hieven das Duell dennoch auf Platz drei der torreichsten EM-Spiele.

Tor-Spektakel zwischen Jugoslawien und Spanien – Gala von Holland

EM-Gruppenphase 2000 - Jugoslawien vs. Spanien 3:4 (7 Tore): Teilen muss sich das Frankreich-Schaulaufen den dritten Rang mit einer Partie aus der EM-Gruppenphase 2000. Die spanische Auswahl wird sich sicherlich noch gut an dieses Duell erinnern, bei dem ein Weiterkommen zwischenzeitlich kaum noch realistisch erschien. Nach einem Sieg und einer Pleite hätte eine Niederlage im abschließenden Vorrundenspiel das Aus bedeutet. Und bis kurz vor Schluss sah alles danach aus: Jugoslawien führte in Unterzahl bis zur 90. Minute mit 3:2. Mit einem irren Doppelschlag der Spanier im Endspurt löste die "Furia Roja" doch noch das Ticket fürs Viertelfinale. Der Trost für Jugoslawien: Auch der späte Verlierer zog als Gruppenzweiter in die Runde der letzten Acht ein. Dort war dann gegen die Niederlande aber krachend Schluss (siehe folgendes Spiel).