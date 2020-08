Ohne Testspiel: Hannover 96 beendet Trainingslager verfrüht

11 gegen 0, ein beliebtes Trainerspiel. Spielaufbau, Laufwege - streng genommen im 10 (Angreifer) gegen 1 (Torwart) aufgestellt, das lässt sich ohne Gegner natürich prima üben. Erfahrungsgemäß misslingen die Torabschlüsse, weil die Stürmer ohne Gegnerdruck nicht konzentriert sind. So gab es witzige Abschlüsse übers Tor in der Mannschaft von Marvin Ducksch und Co. Zur Einstimmung hatte Kocak mit den Spielern Sprintwettbewerbe mit Rechenaufgaben ausgerichtet.

Aufregung nach kurzzeitiger Testspielansetzung

Kurzzeitig hatte man bei den Roten mit einem Testspiel gegen den FC Juvina Deutschkreuz geliebäugelt. Wenig später entschied sich Hannover 96 dann aber doch gegen den österreichischen Viertligisten und fliegt nun noch ein paar Stunden früher zurück nach Hannover.