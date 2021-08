Erst Krimi gegen Japan, jetzt Finale gegen Übermacht China: Tischtennis-Männer sind "noch nicht fertig"

Die Kraft reichte nicht einmal mehr zum Jubeln. Dimitrij Ov­tcha­rov sank in die Arme von Timo Boll, und anschließend sackten ihm die Beine weg. Als sich die Anspannung löste, wurde der Körper des 32-Jährigen zu schwer, Boll musste ihn deshalb behutsam auf den Boden legen. Erst nach einigen Augenblicken raffte sich Ovtcharov auf – und begann, den Moment zu genießen. Der Tischtennisspieler aus Düsseldorf hat sich in den Tagen von Tokio daran gewöhnt, an die körperlichen und geistigen Grenzen gehen zu müssen – und manchmal auch ein wenig darüber hinaus. Anzeige

Der Lohn für Ovtcharov und die deutschen Tischtennismänner ist dafür schon jetzt überwältigend. Nach einem knappen 3:2-Sieg im Halbfinale über Japan haben Ov­tcha­rov, Boll und Patrick Franziska das Endspiel des Teamwettbewerbs erreicht – und treffen dort an diesem Freitag (12.30 Uhr) auf einen übermächtigen Gegner. China gilt im Tischtennis als unschlagbar, aber drei deutsche Männer und ihr Trainer haben sich vorgenommen, es im Finale dennoch anzugreifen. „Das sind Profis, die wissen, dass sie auch verlieren können“, verschoss Jörg Roßkopf einen kleinen Giftpfeil in Richtung der Chinesen. Der Bundestrainer weiß um die eigene Außenseiterrolle und will trotzdem versuchen, den Stars aus China bewusst werden zu lassen, dass sie nicht automatisch gewinnen. In der mental hochkomplexen Sportart ist das die Chance auf eine Sensation, rein spielerisch ist dem Kontrahenten am Freitag nicht beizukommen. Man muss einen Weg in die Köpfe des Favoriten finden.

Bundestrainer Roßkopf lobt: "Alle drei haben eine großartige Leistung gezeigt"

Immerhin können die Deutschen druckbefreit in das Endspiel gehen, denn sie haben mit dem Erfolg über Japan das Maximum erreicht, zumindest das gefühlte Maximum. Nach dem knappen 3:2-Erfolg im Viertelfinale gegen die starken Taiwanesen mussten die Roßkopf-Schützlinge erneut über die volle Distanz gehen – und der Verlauf der Duelle ähnelte sich auffallend. „Das war eine Teamleistung“, sagte Roßkopf anerkennend. Gewohnt unaufgeregt hatte der ehemalige Weltklassespieler seine Akteure gecoacht und im Anschluss analysiert: „Alle drei haben eine großartige Leistung gezeigt.“

Franziska und Boll hatten das Doppel zum Auftakt zunächst dominiert, aber eine 2:0-Satzführung aus der Hand gegeben und das 2:2 kassiert und mussten sich im entscheidenden fünften Durchgang steigern, um mit 11:7 den ersten Punkt für das deutsche Team zu holen. Ovtcharov wirkte gegen das japanische Supertalent Tomokazu Ha­ri­mo­to müde und verlor trotz Satzführung am Ende 1:3. Wie ge­gen die Taiwanesen musste Altmeister Boll sein Einzel gewinnen und tat das nach einem verlorenen ersten Durchgang letztlich souverän mit 3:1. „Timo musste richtig gut spielen, das war nicht einfach“, urteilte Roßkopf.

Ovtcharov tönt: "Wir sind noch nicht fertig"

Ehe Ovtcharov seine unversiegbar wirkende mentale Kraft im letzten Einzel bewies und glatt mit 3:0 gewann, hatte er besondere Momente zu überstehen. Aus einiger Entfernung beobachtete er, wie Franziska gegen Harimoto an einer dicken Überraschung schnupperte. Er ging 2:0 nach Sätzen in Führung, ehe sich der Japaner deutlich steigerte und zum 2:2 ausglich. „Ich konnte mir das gar nicht anschauen, musste immer wieder rein in die Halle und raus.“ Ovtcharov drückte seinem Kollegen die Daumen, der im fünften Satz bei einer 9:7-Führung nur zwei Punkte vom vorzeitigen Finaleinzug entfernt war. Gleichzeitig musste er sich auf sein Match vorbereiten. „Das war ein Wahnsinn“, sagte Ovtcharov.