Erst Letzter, jetzt Vierter: Gifhorn dreht zum Hinrunden-Ende richtig auf

Spies freut vor allem das möglicherweise letzte Spiel des Jahres, in dem sein Team mit 2:0 bei der SVG Göttingen gewann: „Wir haben trotz gestandener Abwehrspieler relativ viele Gegentore bekommen, in diesem Spiel stand aber die Null.“ Im Defensiv-Bereich sieht Spies noch Luft nach oben: „Die Entlastung im defensiven Mittelfeld und über die Außen haben wir vielleicht noch nicht gefunden. Positiv ist aber, dass wir trotzdem selbst relativ viele Tore gemacht haben.“

Wie zum Beispiel Noah Moreno Silva, der zusammen mit Weinhauer aus dem Nachwuchs von Eintracht Braunschweig gekommen war, oder auch Dominik Dünow aus der eigenen A-Jugend. Überhaupt: Der Einsatz seines Teams behagt Spies sehr. „Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir jeden Spieler brauchen werden, und bisher hat auch jeder seinen Einsatz bekommen“, so Spies. „Es sehen alle, dass sie gebraucht werden, die Jungs sind voll dabei. Mit der jungen Garde können wir voll zufrieden sein.“

Aber nicht zu zufrieden. Spies betont: „Wir wissen, dass wir keinen Schritt weniger machen dürfen, sonst kann es ganz schnell wieder in die andere Richtung laufen. Vor ein paar Wochen waren wir noch Letzter, so schnell kann es gehen.“ Der MTV will also auch im November fit bleiben, schließlich könnte im Dezember noch mal gekickt werden. „Und dann kann es sein, dass wir keine lange Vorbereitungszeit haben werden“, weiß Spies. „In der Liga ist es schwer, Prognosen abzugeben.“