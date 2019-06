Erst Party, dann Punktspiele: Niederstriegis feiert Dorf- und Vereinssportfest

Niederstriegis. „Sport ist Mord“ – ein dermaßen ausgelutschtes Sprichwort, das an Übertreibung kaum zu überbieten ist, sollte eigentlich nicht in der Zeitung stehen. Trotzdem ist das in diesem Fall notwendig, denn ein bisschen fühlte es sich so am Sonnabend bei sengender Hitze auf dem mittlerweile 33. Dorf- und Vereinssportfest in Niederstriegis an.