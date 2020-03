Erst Sieg, dann Cevapcici: SSV Kästorf startet super ins neue Jahr

„Wir haben uns am Anfang ein bisschen schwer getan“, gab Palanis zu. Man merkte seinem Team an, dass nach den Testspiel-Absetzungen in der Vorbereitung die Automatismen und Abläufe nicht ganz dieselben waren. Kästorf brauchte zu lange im Spielaufbau, bekam gegen einen tiefstehenden Gegner keine Spieler in die wichtigen Räume, dazu kam der Gegenwind. Palanis: „Wir waren dominant, aber ohne Gefahr.“

Nach der Pause stellte der SSV-Coach dann etwas um, die Pässe kamen nun härter und präziser und brachten Kästorf die ersten guten Szenen des Spiels ein. Für ein Tor sollte es aber immer noch nicht reichen. Da wechselte Palanis Peer Brendler ein – und bewies damit ein goldenes Händchen. Nur zwei Minuten nach seiner Hereinnahme traf er zu Führung, dem Torwart war der Ball entglitten und der Joker brauchte nur noch einschieben. „Ein glückliches Tor“, meinte Palanis. „Aber Peer hat eben diesen Strafraumriecher.“ Zehn Minuten vor Schluss machte Sores Agirman den Deckel drauf.