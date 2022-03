Erst Tor von Thomas Müller, dann VAR-Glück: DFB-Team mit Remis in den Niederlanden

Die deutsche Nationalmannschaft befindet sich knapp acht Monate vor dem Beginn der Winter-WM in Katar weiter in guter Frühform - hat den neunten Sieg im neunten Spiel unter Bundestrainer Hansi Flick jedoch verpasst. Beim 1:1 (1:0) im Länderspiel-Klassiker gegen die Niederlande in Amsterdam brachte Thomas Müller die DFB-Auswahl in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs in Führung (45.+1) und zog in der ewigen Torschützenliste der Nationalmannschaft mit Uwe Seeler gleich. Beide stehen nun bei 43. Treffern. Im zweiten Durchgang drängte Flicks Team dann auf das 2:0, verlor nach dem Ausgleich durch Steven Bergwijn (68.) dann aber zunehmend die Übersicht und hatte am Ende noch Glück, dass eine VAR-Entscheidung zu seinen Gunsten ausfiel. Flick muss nun lange warten, bis er sein Team wieder zusammenziehen kann. Erst im Juni stehen vier Partien in der Nations League auf dem Programm.

