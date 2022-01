Erste australische Siegerin seit 44 Jahren: Ashleigh Barty triumphiert bei den Australian Open

Ashleigh Barty hat sich bei den Australian Open zum ersten Mal in ihrer Karriere auf den Tennis-Thron gesetzt. Die Weltranglisten-Erste bezwang am Samstag im Finale Überraschungsfinalistin Danielle Collins in drei Sätzen. Damit triumphierte erstmals seit 44 Jahren wieder eine Australierin beim Grand-Slam-Turnier in Melbourne.