Erste Corona-Rückkehrer: RB Leipzigs Gulacsi und Simakan trainieren wieder

Leipzig. Die Liste der Corona-Ausfälle bei RB Leipzig wird kürzer. Die ersten in der vergangenen Woche positiv Getesteten durften die häusliche Quarantäne verlassen. Der Bundesligist bestätigte am Mittwoch, dass Keeper Peter Gulacsi und Verteidiger Mohamed Simakan wieder am Cottaweg trainieren. Während der ungarische Kapitän zunächst erst einmal individuell arbeitet, steigt sein französischer Kollege direkt in die Einheit mit der Mannschaft ein. Möglich wurde die Rückkehr, weil das Ergebnis eines PCR-Tests bei beiden Kickern negativ war.