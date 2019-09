Erste deutsche WM-Medaille in Doha: Gesa Krause holt Bronze in deutscher Rekordzeit

Gesa Krause nahm am letzten Wassergraben endgültig Kurs auf eine Medaille und jubelte im Ziel mit strahlenden Augen. Bronze! Die 27 Jahre alte Europameisterin über 3000 Meter Hindernis hat bei der Leichtathletik-WM in Doha das erhoffte Edelmetall erobert - in deutscher Rekordzeit. Vier Jahre nach ihrem Bronze-Gewinn in Peking landete die Leichtathletin vom Verein Silvesterlauf Trier erneut einen Coup.

"Das ist Arbeit der letzten zehn Jahre", war ihr Trainer Wolfgang Heinig auf der Tribüne im Khalifa-Stadion überwältigt und den Tränen nahe. "Wir waren sehr schnell unterwegs, ich musste ans Limit gehen. Am Ende war es eine Willensleistung. Ich kann es nicht in Worte fassen. Aber ich wollte es einfach unbedingt. Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen", sagte Krause überglücklich.

Beim Diamond-League-Finale Ende August in Zürich hatte Krause ihren deutschen Rekord auf 9:07,51 Minuten verbessert. Im klimatisierten Khalifa-Stadion von Katars Hauptstadt rannte sie beim Saisonhöhepunkt dann ganz starke 9:03,30 - das reichte, um ihren Traum wahr werden zu lassen. Weltrekordlerin Beatrice Chepkoech lief ein einsames Rennen an der Spitze und siegte am Ende in 8:57,84 Minuten vor der Amerikanerin Emma Coburn (9:02,35). Krause lief ganz klug hinter einer Sechsergruppe und überholte am Ende eine Konkurrentin nach der anderen. „Ich habe heute wirklich alles aus mir herausgeholt.“

Diesmal hatte Krause nicht so viel Pech wie 2017 in London, als sie unverschuldet in einen Sturz verwickelt wurde, sich noch einmal aufrappelte und als Neunte über die Ziellinie rannte. Für ihren Kampfgeist bekam sie danach unter anderem den „Sparkassenpreis für Vorbilder im Sport“. Diesmal ging sie nicht leer aus. Krause hatte so viel in ihren Sport investiert wie noch nie und war nach dem Vorlauf „guten Mutes“ für das Finale. Die Olympia-Sechste hatte nach ihrem EM-Triumph 2018 in Berlin bereits angefangen, eine Grundlage für die Sommerspiele 2020 in Tokio zu legen. Sie trainierte in der Höhe von Davos, Kenia, Äthiopien, Arizona und zuletzt wieder in Südafrika.

Kein trainingsfreier Tag seit Oktober

„Ich hatte seit Oktober keinen trainingsfreien Tag mehr, ich war nie länger als drei, vier Wochen in Deutschland, also auf See-Level.“ Am Ende einer langen Saison wurde sie für ihre Schinderei mit Edelmetall belohnt.

