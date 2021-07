Acht Verletzte: Dynamo Dresden mit geschrumpftem Kader im Trainingslager

Heilbad Heiligenstadt . Die Profis von Dynamo Dresden sind in ihrem diesjährigen Sommertrainingslager in Heilbad Heiligenstadt eingetroffen. Bei Regen rollte der Mannschaftsbus mit dem Kader der Schwarz-Gelben nach fast dreistündiger Fahrt am Donnerstag gegen 12:15 Uhr am Hotel Am Vitalpark ein. Dort logiert der Aufsteiger noch bis zum 9. Juli, um sich im Camp im Eichsfeld auf die kommende Zweitliga-Saison vorzubereiten .

Allerdings ist der Tross deutlich kleiner als zunächst geplant. Die Verantwortlichen der Sportgemeinschaft haben sich einer Mitteilung zufolge kurzfristig dazu entschieden, die angeschlagenen und verletzten Spieler vorerst doch noch nicht mit ins Camp zu nehmen, weil deren Anzahl angestiegen ist. So fehlen Cheftrainer Alexander Schmidt an Tag eins insgesamt acht Akteure, dennoch hat er immerhin 23 Profis zur Verfügung.

Test gegen Braunschweig

Dagegen konnten Ransford-Yeboah Königsdörffer (Aufbautraining) und Neuzugang Jon-min Seo, der sich gerade von einer Lebensmittelvergiftung erholt, mit ins Eichsfeld reisen. Mit von der Partie im Nordwesten Thüringens sind auch die Neuzugänge der Dynamos, darunter der erst am Mittwoch verpflichtete Defensiv-Allrounder Michael Akoto . Vor einem Jahr hatte sich Dynamo, damals noch unter Cheftrainer Markus Kauczinski, an gleicher Stelle auf die erfolgreiche Aufstiegssaison vorbereitet.

Im Trainingslager werden die Sachsen täglich ein- bis zweimal im Heiligenstädter Stadion Gesundbrunnen schwitzen – die erste Einheit steht am Donnerstag ab 16 Uhr auf dem Programm. In ihrer Trainingsstätte empfangen sie am Sonnabend Eintracht Braunschweig zu einem Testspiel. Am Tag vor der Abreise hatte die SGD in einem Test das tschechische Team FK Jablonec mit 3:1 in einem Test besiegt.