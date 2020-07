Erste Einheit der Saison ohne Dynamo Dresdens Fans

Dresden. Wenn in einer knappen Woche, am 4. August, die künftigen Drittliga-Profis von Dynamo Dresden in die Saisonvorbereitung starten, bleiben Fans außen vor. Aufgrund aktueller Corona-Beschränkungen seien bis auf weiteres grundsätzlich keine Zuschauer während der Übungseinheiten der SGD in der Walter-Fritzsch-Akademie zugelassen, informierte der Verein. Lediglich für akkreditierte Medienvertreter würden Ausnahmen gelten.