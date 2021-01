Erste Gross-Aufstellung fix: Neuer Schalke-Trainer wechselt auf vier Positionen - Hertha mit Cunha

Krise ohne Ende - oder doch? Der FC Schalke 04 setzt große Hoffnungen in seinen bereits vierten Trainer der Saison. Der kurz vor dem Jahreswechsel verpflichtete Christian Gross soll die Wende bei den Königsblauen herbeiführen. Schalke ist seit 29 Bundesliga-Spielen in Folge ohne Sieg . Die erste Chance auf den ersten Erfolg hat der Schweizer mit seinem Team am Samstagabend (18.30 Uhr/Sky): Im Krisen-Duell empfängt Hertha BSC den Tabellenletzten aus Schalke. Im Vergleich zum letzten Bundesliga-Spiel (0:1 gegen Arminia Bielefeld, damals noch unter Intermistrainer Huub Stevens) verändert Gross die Startelf auf einigen Positionen, allerdings größtenteils verletzungsbedingt.

So kehrt unter anderem Mark Uth ins Schalke-Team zurück. Der ehemalige deutsche Nationalspieler hatte sich Mitte Dezember beim 2:2 in Augsburg schwer am Kopf verletzt und fiel seitdem aus. Ebenfalls im Vergleich zum Bielefeld-Spiel wieder in der Startelf: Amine Harit und Matija Nastasic. Auch der erst 19 Jahre alte Stürmer Matthew Hoppe spielt von Beginn an. Benito Raman (Knöchelprobleme), Salif Sané (Knieprobleme) und Nassim Boujellab (Verletzung am Kiefer), die allesamt noch gegen Bielefeld gespielt hatten, fallen verletzungsbedingt aus. Hamza Mendyl sitzt vorerst auf der Bank. Auch im Torwart-Duell hat Gross eine Entscheidung getroffen: Frederik Rönnow, der von Ex-Trainer Manuel Baum zum Stammkeeper ernannt worden war, ist vorerst nur Ersatzmann. Ralf Fährmann steht im Tor.