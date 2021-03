Erste Guardiola-Pleite nach 28 Spielen: United stoppt City-Siegesserie im Manchester-Derby

Die Siegesserie von Manchester City ist gerissen. Nach zuvor 28 Spielen am Stück ohne Niederlage in allen Wettbewerben (zuletzt 21 Siege in Folge, davon 14 in der Premier League) ist die Mannschaft von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola ausgerechnet im Derby gegen Manchester United ausgerutscht. Die Red Devils gewannen im Etihad Stadium mit 2:0 (1:0) und schoben sich in der Tabelle wieder auf den zweiten Platz. Der Vorsprung der Citizens, die im Hinspiel zum letzten Mal Punkte gelassen hatten (0:0), beträgt trotz des Ausrutschers neun Punkte. Für United, das sich zum Angstgegner des Stadtrivalen mausert, war es schon der dritte Sieg in Folge bei City.

