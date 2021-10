Erste Heimniederlage: Dresdner Eislöwen unterliegen Freiburger Wölfe

Dresden. Für die Dresdner Eislöwen blieb die Punkte-Ausbeute an diesem Wochenende überschaubar. Nach der klaren 1:5-Niederlage in Frankfurt mussten sich die Elbestädter am Sonntag vor 1441 Zuschauern daheim gegen die Freiburger Wölfe mit 3:4 (2:2, 0:1, 1:0, 0:0) nach Penaltyschießen geschlagen geben. Damit bleibt nur ein Zähler auf der Habenseite stehen. Gäste-Trainer Robert Hoffmann, der erst im Sommer aus Dresden ins Breisgau wechselte, sagte: „Wir sind 5.30 Uhr in den Bus gestiegen, da wussten wir schon, es wird sehr schwer hier. Doch ich bin sehr zufrieden, wie die Mannschaft gearbeitet hat.“

