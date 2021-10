"Vermeidbare" erste Niederlage als Bayern-Coach: Julian Nagelsmann will "viele Lehren daraus ziehen"

Julian Nagelsmann hat die erste Niederlage als Trainer des FC Bayern München als "vermeidbar" bezeichnet. Es sei aber immer besser, wenn man bei einer Niederlage die Dinge selber in der Hand gehabt habe, als wenn das nicht der Fall sei, sagte Nagelsmann am Sonntag nach dem 1:2 gegen Eintracht Frankfurt. "Wir hatten sehr vieles selber in der Hand und demnach kann man auch viele Lehren daraus ziehen."

