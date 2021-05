Erste Niederlage nach fünf Partien: U23 von Hannover 96 unterliegt Paderborner Reserve

Drei Testspiele in Folge konnte die U23 von Hannover 96 gewinnen. Am vergangenen Wochenende riss die Siegesserie beim 2:2 gegen den SV Drochtersen/Assel. Am Samstag kassierte die Mannschaft von Trainer Christoph Dabrowski die erste Niederlage in diesem Jahr. "Es war insgesamt ein zähes Spiel und keine gute Leistung von uns", resümierte der Coach laut Vereinswebsite nach der 0:2-Niederlage gegen die U21 des SC Paderborn. Vor drei Wochen gewannen die Roten noch deutlich mit 5:0 gegen den SC.

Viel passierte in den ersten 45 Minuten im Eilenriedestadion (wegen der Corona-Bestimmungen ohne Zuschauer) nicht. Daniel Grgic (29.) sorgte für die Führung der Gäste. Die Flanke des Rechtsverteidigers segelte an Freund und Feind vorbei ins lange Eck.