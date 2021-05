Erste "Panne" schon vor dem Start: Ein Blick hinter die Kulissen des DFB-Trainingslagers in Seefeld

Sollte das Wetter in Tirol ein Indikator für die Stimmung der nächsten Wochen rund ums DFB-Team sein, wird es ungemütlich: trist, grau und kühl. Gerade mal sieben Grad zeigte das Thermometer an, als der scheidende Bundestrainer am Donnerstag zu seiner letzten Mission in Seefeld ankam. Anschließend bezog Joachim Löw als erster Gast überhaupt die Suite „Awesome“ im umgebauten Teamquartier „Nidum“ – das Hotel öffnet für Normalsterbliche erst wieder am 5. Juli, wenn die Deutschen und ihre österreichischen Nachmieter um Chefcoach Franco Foda längst über alle Berge sein werden. Anzeige

Nach SPORTBUZZER-Informationen schwor sich Löw nach der Ankunft bei einem Hüttenabend mit seinen Assistenten auf die Europameisterschaft ein. Das Ziel ist in Anbetracht der Hammergruppe mit Weltmeister Frankreich und Titelverteidiger Portugal ambitioniert, mindestens das Halbfinale soll es werden. Auch wenn Deutschland laut Löw „nicht zu den Favoriten zählt“.

Am Freitag wird ein Großteil des 26-köpfigen Kaders im Trainingslager anreisen, nur die vier Champions-League-Finalisten Ilkay Gündogan (Manchester City), Antonio Rüdiger, Timo Werner, Kai Havertz (alle FC Chelsea) sowie der an Corona erkrankte Toni Kroos von Real Madrid werden noch fehlen. Immerhin können die England-Profis im DFB-Kader hoffen, eine Corona-Quarantäne in Tirol umgehen zu dürfen. Denn Österreichs Regierung erteilte der eigenen Nationalelf eine Sondergenehmigung für ein Testspiel gegen England in Middlesbrough. Nach der Partie am 2. Juni müssen David Alaba und Co. nach der Rückkehr aus dem Virusvariantengebiet England nicht in Quarantäne. Der DFB strebt eine ähnliche Sonderregel an.

Bilder-Panne: Ter Stegen und Tah auf überdimensionalen Planen zu sehen

Eine erste „Panne“ gab es schon vorab. Kroos ist wie der Verletzte Marc-André ter Stegen und der nicht nominierte Jonathan Tah auf den überdimensionalen Planen zu sehen, die am Trainingsplatz unterhalb der Skisprungschanze aufgehängt wurden. An diesem Freitag um 17 Uhr wird Löw die erste Einheit abhalten, bevor am 2. Juni der vorletzte Test in Innsbruck gegen Dänemark auf dem Programm steht. Wie bereits vor den vergangenen Turnieren wird sich das DFB-Team in Seefeld abschotten. Der Fußballplatz wie auch das Mannschaftshotel sind weiträumig abgesperrt und von Sichtschutzzäunen umgeben, die ungebetene Einblicke verhindern sollen. Sogar der vier Kilometer lange Wanderweg zwischen Quartier und Trainingsplatz ist mittlerweile gesperrt. „Wir lassen die Mannschaft in Ruhe trainieren“, sagte Elias Walser, Geschäftsführer der Olympiaregion Seefeld. Immerhin dürfen die Kirchturmglocken trotzdem weiterläuten, die bei einem vorigen Aufenthalt von Manchester City aufgrund der Lärmbelästigung verstummen mussten.

Rund 60 Personen umfasst der DFB-Tross, der sich bis zum 7. Juni auf das EM-Auftaktspiel am 15. Juni vorbereitet und die Corona-Blase nicht verlassen darf. Im Mannschaftshotel wird Chefkoch Anton Schmaus dabei sein, aber nicht nur kulinarisch werden die Kicker bestens versorgt. Es gibt einen Pool mit Blick auf die schneebedeckten Gipfel und vier Saunen – davon eine, die in den Felsen gebaut und nur über eine Hängebrücke zu erreichen ist.