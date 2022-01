Erste Rangnick-Niederlage mit Manchester: United um Kapitän Ronaldo patzt gegen Wolverhampton

Jetzt ist es passiert: Ralf Rangnick hat sein erstes Pflichtspiel als Interimstrainer von Manchester United verloren. Der deutsche Coach, der seit Anfang Dezember 2021 im Amt bei den "Red Devils" ist, unterlag mit seinem Team im Old Trafford am Montagabend den Wolverhampton Wanderers mit 0:1 (0:0). Joao Moutinho (82. Minute) erzielte den Siegtreffer für die Gäste, die erstmals seit 1980 bei ManUnited gewannen. Die Rangnick-Elf um Ersatzkapitän Cristiano Ronaldo präsentierte sich spielerisch schwach und kann den Kontakt zu den Spitzenplätzen in der Premier League nun nicht weiter halten. United (31 Punkte) rutscht durch die Pleite auf Rang sieben ab, die "Wolves" sind Tabellen-Achter (28.). Für die Gäste war es das erste Match seit dem 19. Dezember, weil die Partien gegen Watford und den FC Arsenal coronabedingt ausgefallen waren.

