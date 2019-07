Erste Regionalligapartie nach dem Aufstieg: BSG Chemie holt in Nordhausen einen Punkt 

Auch in der zweiten Halbzeit agierten beide Mannschaften druckvoll. Chemie-Spieler Manuel Wajer holte sich in der 60. Minute wegen einer Unsportlichkeit eine gelbe Karte ab. In der Schlussphase machten die Teams nochmal Druck. Nach einer missglückten Attacke der Nordhäuser – bei der Chemie-Keeper Benny Bellot ein Bein in den Bauch bekam – gab es auf dem Platz noch Ärger. Bellot lag am Boden. Der Unparteiische pfiff ab. Vor dem Tor kam es zur Rudelbildung und Schubsereien. In der Folge sah Nordhausens Oliver Genausch noch die rote Karte. Am Stand von 0:0 änderte das nichts mehr.