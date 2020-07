Erste Runde im DFB-Pokal ausgelost: FC Bayern kennt Gegner noch nicht - BVB gegen Duisburg, Dresden gegen HSV

Diese Auslosung war ein wenig anders: Die Corona-Pandemie spielte auch bei der Auslosung der ersten Runde des DFB-Pokals am Sonntag eine Rolle. Denn viele Teilnehmer aus den unteren Fußball-Spielklassen für die kommende Saison stehen noch gar nicht fest - insgesamt 23 von 64 Vereinen. Dennoch zogen DFB-Präsident Fritz Keller, und die stellvertretende DFB-Generalsekretärin Heike Ullrich die Kugel - in denen viele Platzhalter standen. Die meisten Erstrunden-Teilnehmer werden noch in den Pokal-Wettbewerben der Landesverbände ermittelt.

Der FC Bayern kennt somit seinen Gegner zum Beispiel noch nicht. Der Titelverteidiger trifft auf den Pokalsieger Mittelrhein (dort stehen Mitte August erst die Halbfinals zwischen dem 1. FC Düren und Viktoria Arnoldsweiter sowie zwischen dem FC Pesch und Alemannia Aachen). Vizemeister Borussia Dortmund muss beim Drittligisten MSV Duisburg spielen.