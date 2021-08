Erste Runde im DHB-Pokal: HC Rödertal reist nach Leipzig

Großröhrsdorf. Bevor die Handballerinnen des HC Rödertal am 11. September in Markranstädt in die Punktspiel-Saison starten, steht für den Zweitliga-Absteiger an diesem Sonnabend (20.15 Uhr) zunächst die erste Runde im DHB-Pokal auf dem Programm. Dabei haben die Schützlinge der neuen Trainerin Maike Daniels eine lösbare Aufgabe erwischt, denn sie gastieren beim Verbandsligisten AAC Leipzig.

