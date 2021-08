Von Trier bis Saarbrücken: Das waren die größten Sensationen der DFB-Pokal-Geschichte

DFB-Pokal ist, wenn Amateure Jahrhundertspiele feiern. Wenn an diesem Wochenende die erste Runde des deutschen Pokalwettbewerbs steigt, hoffen unterklassige Klubs wieder auf die Sensation. In diesem Jahr unter anderem mit dabei: Der VfL Oldenburg (Oberliga), der am Sonntag auf Zweitligist Fortuna Düsseldorf trifft (15.30 Uhr/Sky), oder der Wuppertaler SV, für den es in der ersten Runde am Samstag gegen Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum geht (15.30/Sky). Anzeige

Für Titelverteidiger Borussia Dortmund gilt es, trotz der positiven Corona-Tests von Thomas Meunier und Julian Brandt am Samstag (20.45 Uhr/Sky) bei Drittligist Wehen Wiesbaden nicht unter die Räder zu kommen. Dass alle 18 Erstligisten den Pokal-Auftakt überstehen, ist seit der Saison 2008/09 nicht mehr vorgekommen. Seitdem mussten in jeder Spielzeit mindestens zwei Bundesligisten in der ersten Runde das Handtuch werfen.

An der größten Sensation der bisherigen DFB-Pokal-Geschichte würden aber auch die Wiesbadener mit einem Sieg gegen den BVB nicht kratzen; die schrieb wohl Eintracht Trier in der Saison 1997/98, als der damalige Regionalligist – vor der Einführung der 3. Liga im Jahr 2008 die dritthöchste Spielklasse – erst den amtierenden UEFA-Cup-Sieger Schalke 04 und dann den amtierenden Champions-League-Sieger BVB ausschaltete. Als erster Viertligist schaffte es der 1. FC Saarbrücken in der Saison 2019/20 bis ins Halbfinale und scheiterte dort an Bayer Leverkusen.

Pokalwunder: Die größten Sensationen der DFB-Pokal-Geschichte Der Berliner AK fegt Hoffenheim im Jahr 2012 mit 4:0 vom Platz, Vestenbergsgreuth besiegt 1994 den deutschen Meister FC Bayern um Torwart Oliver Kahn mit 1:0. Der SPORTBUZZER zeigt die größten Sensationen in der Geschichte des DFB-Pokals. ©