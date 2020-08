Erste Spieltage zeitgenau angesetzt: FC Bayern eröffnet Bundesliga-Saison doch gegen Schalke

Die Dortmunder und Gladbacher sollten zunächst einspringen, um den Bayern nach dem Champions-League-Finale an diesem Sonntag etwas mehr Regenerationszeit zu ermöglichen. Das Freitagsspiel der Münchner sollte auf den folgenden Montag verschoben werden. Doch der aktuelle DFL-Plan besagt, dass die Partie zwischen dem BVB und Gladbach stattdessen das Topspiel des ersten Spieltags am Samstagabend um 18.30 Uhr ist - und die Bayern am Freitag gegen Schalke 04 (20.30 Uhr) antreten.

FC Bayern wegen möglichem Supercup-Doppel mit "Sonntagsdiensten"

Auch die weiteren Partien der ersten acht Spieltage bis Ende November wurden angesetzt. Der FC Bayern, der möglicherweise noch den UEFA Supercup am 24. September und wie der BVB definitiv den deutschen Supercup am 30. September vor der Brust hat, erwischt als Resultat dieser Ansetzungen sowohl am zweiten als auch am dritten Spieltag "Sonntagsdienste", spielt einmal um 15.30 Uhr gegen Hoffenheim (27. September) und in der folgenden Woche um 18 Uhr gegen Hertha BSC (4. Oktober). Am vierten Spieltag gastieren die Münchner an einem Samstag (17. Oktober, 15.30 Uhr) erstmals seit vielen Jahren wieder auf der Bielefelder Alm.