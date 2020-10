Erste Sportart geht vor Corona-Pandemie in die Knie: Floorball-Saison liegt auf Eis

Die erste Sportart geht vor der Corona-Pandemie in die Knie: Nach nur zwei Spieltagen ist die Floorball-Saison in Niedersachsen und Bremen für die Mannschaften von Hannover 96 und den Hannover Mustangs schon wieder eingestellt worden.

Erneute Prüfung Anfang November

Anfang November will die Kommission entscheiden, „in welcher Form eine erneute Aufnahme des Spielbetriebs möglich ist“. Grundsätzlich sollen keine Begegnungen in vom Robert-Koch-Institut als Corona-Risikogebieten eingestuften Regionen stattfinden.

„Im Sinne des Infektionsschutz wird gebeten, von einer Teilnahme am Spielbetrieb während der Einstufung als Risikogebiet abzusehen“, sagt der Verband. Vereine in solchen Risikogebieten sollen nicht dazu verpflichtet sein, am Spielbetrieb teilzunehmen.