Erste Testbilanz bei Hannover 96: Zwölf Tore und zwölf Erkenntnisse

Die Tore Sechs Treffer gegen Achtligist Mellendorf, wieder sechs gegen Siebtligist Bemerode - das ist deutlich zu wenig für die Ansprüche von Hannover 96. Sah auch Trainer Mirko Slomka so. "Es waren zu wenig Tore, eindeutig, wir hätten mehr Tore erzielen müssen", sagte Slomka. Dabei zeigten sich zwei Probleme. Erstens: Die Chancenverwertung. Jonathas machte zwar drei Tore in beiden Tests, vergab aber genauso viele Superchancen. Bei Jonathas fiel die Abschlussschwäche besonders auf. Außerdem verschoss Edgar Prib einen Elfmeter, Linton Maina, Hendrik Weydandt und Nikita Marusenko scheiterten freistehend. In der 2. Liga muss 96 an Schuss- und Abschlussqualität deutlich zulegen.

Strahlt Ruhe aus: Rückkehrer Ron-Robert Zieler im Test in Bemerode. © imago images / Christian Schroedter

Die Torhüter Kaum gefordert natürlich, aber mit starker Ausstrahlung. Ron-Robert Zieler hat mit den Jahren noch an Präsenz gewonnen. Er steht weit vor dem eigenen Tor, gibt Kommandos, baut das Spiel klar mit auf. Philipp Tschauner spielte ebenfalls sehr gefestigt. Beim Gegentreffer von Timo Lindemann gegen Bemerode war er machtlos. Dazu hat 96 noch Michael Esser, der seinen Platz im Tor an Zieler verlieren wird. Geht 96 mit diesen drei Torhütern in die Saison, hat Hannover die stärksten Schlussmänner der Liga. Aber das Überangebot wird vermutlich nicht lange bestehen bleiben. Esser hat deutlich Erstliga-Potenzial, wenn nicht für Deutschland, dann fürs Ausland. "Wenn Michael uns verlassen sollte, müssen wir einen dritten Torwart gewinnen, der das neue Talent sein kann", sagt Slomka. Ein Problem hat 96 im Tor jedenfalls nicht. Eine Grundvoraussetzung für eine gute Saison ist damit gegeben.

Die Abwehr Waldemar Anton ist als Ersatzmann bei der deutschen U21, Timo Hübers noch nicht fit nach der Kniespülung, Felipe schwankt zwischen Dubai und Vertragsverlängerung, Josip Elez ging mit einer Muskelverhärtung aus dem ersten Test in Mellendorf. Statt standesgemäßer vier Innenverteidiger ist aktuell niemand mehr übrig. "Theoretisch hatten wir gar keinen Innenverteidiger", gestand Slomka, "nur Luca." Luca Beckenbauer (18) nutzt gerade die entstandende Lücke aus. Slomka testet den Kaiser-Enkel - und der macht sich ganz gut. Zum Härtetest stellte Slomka den 18-Jährigen in Bemerode ins Mittelfeld, wo mehr Druck herrscht, wo er mehr gefordert wird. Slomka probierte auch Matthias Ostrzolek im Abwehrzentrum und war einigermaßen zufrieden. Aber für die Saison reicht das alles natürlich nicht. 96 hat hier auf dem Transfermarkt größten Handlungsbedarf, zumal es auch für Julian Korb hinten rechts keine Alternative gibt.

Gespräch: Trainer Mirko Slomka macht Luca Beckenbauer startklar fürs Spiel in Bemerode. © imago images / Christian Schroedter

Das Mittelfeld Marvin Bakalorz testete zwar nicht mit und kurierte eine fiebrige Erkältung aus, war aber in Mellendorf und Bemerode allgegenwärtig wegen der Vertragsverlängerung. Edgar Prib trug Binde und Verantwortung. Außerdem will Slomka den Brasilianer Walace noch hinbekommen. Iver Fossum (in Mellendorf "Ingwer Fossum" genannt) spielte die Amateure zwar mit seiner Passschärfe her, war aber auch kaum in Zweikämpfen gefordert. Florent Muslija setzte nach spielfreudigem Mellendorf-Auftritt in Bemerode aus. Muslija muss im Vergleich zur vergangenen Saison sowieso an Wettkampfhärte zulegen. Neuprofi Niklas Tarnat machte das ganz gut für den Anfang. Das 96-Mittelfeld stellt für die zweite Liga eine solide Grundausstattung. Ob Walace die Zweitklassigkeit und das geplante Tempospiel wirklich behagt, muss sich noch herausstellen. Walace ist eher ein Sicherheitsfanatiker mit seinen Pässen, er geht selten Risiko, das 96 aber für die zweite Liga braucht. Schade, dass er in den Tests fehlte. Für die Schaltzentrale im Mittelfeld fehlen wie seit einigen Jahren zwei Dinge: Torgefahr (Ausnahme Prib) und Tempo. Auch hier schaut sich 96 nach einer neuen Lösung um.

Der Angriff Linton Maina und Hendrik Weydandt gelten hier als junge Hoffnungsträger. Die Hoffnung bei Jonathas hat Slomka noch nicht aufgegeben. Immerhin haben alle bereits ihre ersten Treffer erzielt. Der Trainer deutete bereits an, dass er über die Außenpositionen mehr Torgefahr fordert. "Die äußeren Spieler müssen in die Box gehen, statt einfach nur reinzuflanken. Wir müssen zielstrebiger werden", sagte er. Das spricht für eine Systematik mit drei Angreifern - und nur einer Spitze. Für den rechten Flügel kehrt Genki Haraguchi vorerst zurück. In den Tests war er noch nicht dabei, möglich, dass er 96 auch schnell wieder verlässt - dann würde 96 auf dem Transfermarkt zuschlagen. Eine weitere Variante für links vorne ist Linksverteidiger Miiko Albornoz, der in Mellendorf und Bemerode ein bisschen Wirbel und zwei Tore machte. Kadertechnisch ist der 96-Angriff nicht ausgewogen. Die Offensive hat von allem ein bisschen was, aber nicht genügend Durchschlagskraft. Hier müssen mindestens zwei Neue kommen. "Das wir vorne was machen wollen, ist auch klar", sagte Slomka. "Was die Torgefahr angeht, ist das ein bisschen wenig."

Stürmer unter sich: Jonathas und Weydandt beraten sich. © Debbie Jayne Kinsey

Die Atmosphäre Bei allem Ärger nach dem Abstieg und allen Sorgen wegen des Transferstaus: Die Stimmung in Mellendorf (1975 Zuschauer) und Bemerode (2000) war angenehm wohlwollend. Nur vereinzelt gab es Spott bei Fehlschüssen, die weit über das Tor flogen oder einer vergebenen Chance von Jonathas. Aber grundsätzlich steht Hannover seinem Lieblingsklub positiv gegenüber. Was aber auch ein Verdienst der Veranstalter in Mellendorf und Bemerode war. Volksfeststimmung, Gastfreundschaft und faire Testspielgegner - das wünschen sich Profimannschaften natürlich bei ihren Dorftouren.

Die Publikumslieblinge Hendrik Weydandt, Linton Maina, Edgar Prib - es sind bisher die Spieler mit Hannover-Identität, die besonders gemocht werden. Bei Ron-Robert Zieler gehen die Meinungen wegen der Solidarität zu Michael Esser noch auseinander. In der "dritten Halbzeit" bei der Foto- und Autogrammjagd auf dem Platz gehörte auch der frisch blondierte Julian Korb zu den Lieblingen. Der Star ist der Trainer: So viele gute Wünsche wie Mirko Slomka bekam keiner der Spieler.

Geile Aktion: #H96-Keeper Philipp #Tschauner hat den Schuh von Bemerode-Torschütze Timo Lindemann signiert. Und an welcher Stelle? Natürlich auf der Picke - mit der er „Tschauni“ unhaltbar überwunden hatte. 😁🙌 #TSVH96 #NiemalsAllein ⚫️⚪️💚 pic.twitter.com/uYLkeS7ytr — Hannover 96 (@Hannover96) 23. Juni 2019

Die Fannähe Die Dörfer- und Stadtteiltour hat den Profis nach dem Abstieg ganz offensichtlich gutgetan. Jonathas, zwar auf dem Platz wegen seiner divenhaften Auftritte umstritten, geht offen auf die Fans und vor allem auf die Kinder zu. Da ist er keine Diva, sondern eine gut gelaunter Sturmhüne zum Anfassen. Philipp Tschauner zeigte Größe und beendete das Wochenende als Sieger des Autogramme-Marathons. Sein Highlight: Der Torwart schrieb seinen Namen auf die Schuhspitze des Bemeroder Torschützen Timo Lindemann. Lindemann hatte mit der Picke gegen Tschauner getroffen. Den Schuh musste sich Tschauner zwar nicht anziehen, aber dieses Andenken war erstklassig. Auch stark: Hendrik Weydandt, der in jedem Test Freunde und Bekannte begrüßte. Sein erster Weg nach dem Abpfiff in Mellendorf führte zu den Rollstuhlfahrern unter den Fans. Ebenfalls eine schöne Geste.

Die Talente Das erste Urteil nach den ersten Profitests fällt gar nicht so unterschiedlich aus. Luca Beckenbauer, Niklas Tarnat, Nikita Marusenko, Emre Aytun und Marco Stefandl machten ihre Sache ordentlich. Noch ist es zu früh, Noten zu verteilen, weil der Druck noch ziemlich hoch war. Für alle - außer für Jungprofi Tarnat - geht es um ein Ticket ins Trainingslager. Beckenbauer: Ist erst 18 Jahre jung, dafür wirkt er enorm reif. Slomka will ihn offensichtlich fördern, beförderte ihn in Bemerode kurz ins Mittelfeld, wo er mehr Druck und Arbeit hat. Darf sich Hoffnungen machen, aber er hat noch Zeit. Aytun: Der schnellste Spieler aus der 96-Akademie sollte seine Waffen häufiger zeigen. Er ist schnell und körperlich robust, hat zwar nicht die Erfahrung von Ostrzolek und Albornoz hinten links, aber im Paket die stärkeren Waffen. Sein Problem ist, dass 96 hinten links ähnlich überbesetzt ist wie im Tor, Chris Gloster kommt auch noch dazu. Tarnat: Solide und unaufgeregt gegen die Amateure. Keine spektakulären Aktionen, aber fordert den Ball, wenn es sein muss. Er wird mit nach Österreich fahren. Marusenko: Der torgefährliche Mittelfeldspieler ist so etwas wie Edgar Prib in jung. Er ist es gewohnt, im Zentrum neben Tarnat die Zweikämpfe zu gewinnen, ist außerdem stark bei Standards. Slomka stellte ihn zunächst auf der rechten Seite auf. Ungewohnt für ihn. In Mellendorf jagte er einen direkten Freistoß weit drüber, das kann er besser. Etwas überaktiv, aber als einziger der Talente mit einem Torerfolg. Hat sich stürmisch in Slomkas Gedächtnis gespielt. Stefandl: Schneller rechter Flügelspieler. Nach zurückhaltendem ersten Test in Mellendorf mit einer Steigerung in Bemerode. Von Slomka anschließend sehr gelobt. Hat auch noch Chancen, dabeizubleiben.

Mellendorfs Malte Marks (rechts) setzt gegen Jung-Profi Niklas Tarnat zum Tackling an. Nikita Marusenko (rechts) beobachtet die Szene. © Debbie Jayne Kinsey

Der Trainer Mirko Slomka wirkt gut vorbereitet, unterstützt Sportdirektor Jan Schlaudraff bei den Vertragsverhandlungen und spricht überzeugend gelassen von weiteren Transfers. Sein Wortlaut: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir mit Bedacht da rangehen. Wir haben es sorgfältig abgearbeitet. Jan war unglaublich bemüht, ich habe es auch unterstützt. Jetzt werden auch die nächsten Spieler irgendwann kommen. Ich bin total entspannt. Ich weiß ja, was wir erarbeitet haben, woran wir arbeiten, wie wir arbeiten, mit welcher Intensität wir daran arbeiten und mit welcher Ruhe wir dranbleiben." Slomka hat sich außerdem vorgenommen, Spieler wie Haraguchi, Walace und Jonathas zu integrieren. Das haben schon andere versucht. Hier und bei der Förderung der Talente kommt viel Arbeit auf Slomka zu. Sein Auftritt bei den Tests: volksnah und professionell.

Die Kurzhosengang in Mellendorf: Kotrainer Lars Barlemann (von links), Sportdirektor Jan Schlaudraff, Kotrainer Asif Saric und Trainer Mirko Slomka. © Debbie Jayne Kinsey

Der Sportdirektor Mit Sportshirt und kurzer Hose an der Seite des Trainerstabs. Jan Schlaudraff spricht viel mit Athletiktrainern und Spielern. Bei den Tests war er nah dran an der Mannschaft. Ist eher der Typ, der sich bei Spielen mit auf die Bank setzt. In der Öffentlichkeit nimmt er sich ansonsten auffallend zurück, Slomka übernimmt die Aufgabe des Sprachrohrs. Schlaudraff spricht aktuell mehr mit Beratern und Spielern. Wird auch hier gewiss aus der Deckung kommen, wenn die Kaderplanung weitestgehend erledigt ist. Aber bis es so weit ist, hat er noch viel Arbeit vor sich.

Die Zweitliga-Rivalen Die 96-Resultate in den Tests sind bekannt. Aber wie schlägt sich die Zweitliga-Konkurrenz? Der SPORTBUZZER fasst zusammen. Auswahl Hohenlohe - VfB Stuttgart 0:11 (der Neue Hamadi Al Ghaddioui erzielt drei Treffer), Preußen Espelkamp (6. Liga) - Arminia Bielefeld 0:3, VfL Osnabrück - Osnabrücker SC (8. Liga) 14:1, Albernau (10. Liga) - Erzgebirge Aue 0:26, Syrau (6. Liga) - Erzgebirge Aue 0:6, TSV Geyer (8. Liga) - Erzgebirge Aue 0:22, Eckernförder SV (6. Liga) - Holstein Kiel 0:7, FC Mengen (6. Liga) - Heidenheim 3:13, SV Hellern (8. Liga) - VfL Osnabrück 0:11, 1. FC Lichtenfels (6. Liga) - 1. FC Nürnberg 0:8.

