Erster bei RB Leipzig ausgebildeter Feldspieler vor dem Sprung in die Bundesliga

In der kommenden Saison könnte mit Ermedin Demirovic (22) der erste in der RB-Nachwuchsakademie ausgebildete Feldspieler sein Debüt im deutschen Oberhaus feiern. Laut SPORTBUZZER-Informationen ist sein Transfer fix. Als ein möglicher Interessent gilt Bayer Leverkusen, denen der Hamburger mit bosnischen Wurzeln im Januar in einem Testspiel mit dem FC St. Gallen zwei Tore eingeschenkt hatte.

Ermedin Demirovic (l.) im Zweikampf mit Borussia Dortmunds Niklas Beste im Halbfinale der deutschen Meisterschaft im Juni 2015. © Getty Images/Jürgen Schwarz

Auch Vereine aus der ersten französischen Liga sollen Interesse an dem 1,85 Meter großen Angreifer haben. In der Super League traf Demirovic, der im Herbst 2019 von seinem Stammverein Deportivo Alaves in die Schweiz ausgeliehen wurde, neunmal. Weitere vier Tore legte er auf. Mit 45 Punkten liegt St. Gallen momentan vor den Young Boys Bern und dem FC Basel an der Tabellenspitze.

Gegen Lionel Messi auf dem Rasen

Der ehemalige bosnische U21-Nationalspieler ging 2014 aus der U16 des HSV nach Leipzig, wo er bei den B-Junioren unter dem heutigen Profi-Co-Trainer Robert Klauß mit 15 Toren auf Anhieb zum Leistungsträger avancierte und erst im Halbfinale der deutschen Meisterschaft an Borussia Dortmund scheiterte. Eine weitere starke Saison spielte Demirovic 2016/17 mit 14 Toren und fünf Vorlagen unter Achim Beierlorzer als Kapitän der U19. Auch weil er Defizite bei der Geschwindigkeit besaß, bekam das Talent keine Chance im Profikader. Es folgte der Wechsel zu Deportivo Alaves nach Spanien.