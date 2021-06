Erster DHB-Pokalsieg seit 2002: TBV Lemgo Lippe schlägt Melsungen im Finale

Die Handballer des TBV Lemgo Lippe sind zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte deutscher Pokalsieger. Die Ostwestfalen setzten sich am Freitag vor 2000 Zuschauern in Hamburg mit 28:24 (15:12) gegen die MT Melsungen durch und haben damit in der kommenden Saison einen Startplatz in der European League sicher. Beste Werfer waren Jonathan Carlsbogard und Lukas Zerbe mit je fünf Treffern für den TBV sowie Domagoj Pavlovic mit sechs Toren für Melsungen, das damit weiterhin auf den ersten nationalen Titel wartet. Lemgo gewann den Titel zum ersten Mal seit 2002.

