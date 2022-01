Erster Drittliga-Sieg für den VfL! Die Königinnen in Königsborn kommen aus Wolfsburg

Als der Abpfiff kam "war die ein oder andere Spielerin richtig platt", berichtet VfL-Coach Oliver Bült mit heiserer Stimme. Egal! Es wurde noch lange auf dem Feld gefeiert. "Man merkte wie die Last abfiel. Es ist einfach schön, nicht mehr ohne Punkte dazustehen ", so Bült, der betonte: "Es war kein glücklicher, sondern ein souveräner Sieg. Gegen ein Team, das uns im Hinspiel mit 13 Toren Unterschied auseinandergenommen hatte."

Der Bann ist gebrochen, Handball-Drittligist VfL Wolfsburg feierte im ersten Spiel des neuen Jahres den ersten Saisonsieg! Trotz der ersten Corona-Fälle im Vorfeld. Trotz einer spärlichen Trainingswoche. Trotz personeller Rückschläge. Trotz allem: Am Ende waren sie beim 27:24-(18:13)-Erfolg die Königinnen in Königsborn. Der gastgebende KSV - im Hinspiel noch 27:14-Sieger - diesmal verdient geschlagen.

Zurück an der Tabellenspitze! VfL-Frauen gewinnen verdient mit 3:0 in Potsdam

Dabei war der VfL mal wieder arg gebeutelt, nach den Corona-Fällen, die zuvor auch für die Absage der Partie gegen den TV Hannover-Badenstedt gesorgt hatten, kehrte man erst am Tag vorm Spiel in Königsborn ins Training zurück, da verletzte sich prompt Josefin Meyer (schwere Fußprellung). Sie war ebenso nicht dabei wie Lena Witzke (privat), Celina Bielfeld (krank) und Edyta Kuczynska (Trainingsrückstand). Zwei Linkshänderinnen fehlten also, dazu hatte der VfL nur eine Kreisläuferin an Bord. Bült: "Es war eigentlich schon wieder alles gegen uns."

Mit einem jungen Team ging Wolfsburg ins Spiel. "Das Beeindruckende an der Mannschaft ist, dass die Mädels absolut zusammenhalten", so Bült, der dann von der ersten Minute an einen VfL sah, der sich aus der Deckung die Kraft holte. Das Abwehrtraining der vergangenen Wochen machte sich bezahlt. Wolfsburg stand kompakt, mit gutem Blockspiel, verschob gut, das Rückzugsverhalten war stark, die Torhüterinnenleistung auch.

Königsborn verzweifelte

Der VfL hatte aus dem Hinspiel die richtigen Schlüsse gezogen. Königsborn verzweifelte, rannte in der ersten Hälfte fast mit jedem Angriff ins Zeitspiel. Bült: "Nach unserer ersten Führung wussten die Gegnerinnen nicht mehr, was sie gegen uns machen sollen." Fabienne Kohn hatte da den VfL da per Siebenmeter mit 8:7 (19.) in Führung gebracht, in der Folge zog Wolfsburg bis auf 22:15 (39.) davon.

Hatte der Coach nicht Angst, dass ein Einbruch folgen könnte? "Ja, das hat man im Hinterkopf, auch bei sieben Toren Vorsprung. In Spielen zuvor haben uns auch mal sieben oder zehn Minuten gefehlt. Natürlich hätte es auch diesmal diese Minuten noch geben können, aber das irgendwann mal ein Sieg kommt, war mir klar."

Der singende Bus

Er kam in Königsborn. Natürlich schwanden zum Schluss die Kräfte bei Wolfsburg, der Gegner verkürzte, aber richtig gefährlich wurde es für den VfL nicht. "Wir haben das souverän runtergespielt", so Bült, auch Wurfpech warf die Gäste nicht mehr aus der Bahn. Sieg Nummer 1 stand fest. Der Coach nach der anschließenden Busfahrt ("Die Spielerinnen haben vier Stunden lang gesungen") zurück in Wolfsburg angekommen: "Und dieser Erfolg soll jetzt nicht der einzige bleiben!"

VfL: Ruppelt, Friede - Matte, Neumann, Kohn (7/4), Kusian (7), Holzkamp (1), Fanslau (4), Wöhner (5), Liebing (2), Tauker (1), Klauenberg, Kosub.