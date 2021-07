Erster Eindruck, Tipps und Co.: BVB-Kapitän Reus spricht über den Dortmund-Start von Neuzugang Malen

Donyell Malen ist endgültig angekommen bei Borussia Dortmund und rückt nicht zuletzt nach dem als perfekt vermeldeten Transfer unvermittelt in den Fokus. Der 22 Jahre alte Angreifer soll die Lücke schließen, die Jadon Sancho mit seinem 85 Millionen Euro teuren Transfer zu Manchester United hinterlassen hat. "Donyell ist ein Spieler mit großem Offensivpotenzial, der Torgefahr ausstrahlt, seine Kreativität einbringt und über hohes Tempo verfügt", sagte bereits Sportdirektor Michael Zorc über die Verpflichtung. Auch BVB-Kapitän Marco Reus sprach nun erstmals über seinen niederländischen Partner in der Offensive. Gegenüber Sky attestierte Reus dem neuen Mann einen "sehr, sehr guten" ersten Eindruck. Anzeige

Malen war bereits am vergangenen Sonntag ins Trainingslager der Borussia nach Bad Ragaz (Schweiz) gereist und hatte am Dienstag nach zwei Corona-Test und einem Medizincheck dank einer Sondererlaubnis von der PSV Eindhoven an ersten Einheiten unter der Regie von Neu-Trainer Marco Rose teilgenommen. "Er ist schon offen. Aber es ist natürlich immer speziell, wenn du zu einer neuen Mannschaft stößt, das ist natürlich nicht immer leicht. Wir haben ihn bisher ganz gut aufgenommen", schilderte Reus seine Eindrücke vom Neuzugang weiter.

Dem Vernehmen nach zahlt der Pokalsieger knapp 30 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen für den schnellen Angreifer, der mit der Empfehlung von 27 Saisontreffern und zehn Vorlagen in 45 Pflichtspielen für Eindhoven beim BVB aufschlägt. "Er hat in Eindhoven letzte Saison für viele Assists und auch Tore gesorgt. Das weckt immer Begehrlichkeiten und du rückst automatisch in den Fokus", erklärte Reus und hatte auch direkt seine ersten Tipps für seinen neuen Teamkollegen parat. "Man sieht einfach, dass er ein guter Spieler ist. Jetzt geht es für ihn darum, sich gut zu akklimatisieren und sich in die Mannschaft einzufügen. Außerdem muss er die taktischen Dinge, die der Trainer auf dem Platz sehen möchte, kennen lernen."