Erster Europäer seit 1992: Wie sich Italien-Sprinter Lamont Marcell Jacobs zum 100-Meter-König krönte

Die 100 Meter, der Sprintgipfel bei den Olympischen Spielen. Zehn Sekunden, die eine große Show versprechen. Es war einmal. Es war die Zeit von Usain Bolt, als der Blitz aus dem kleinen jamaikanischen Dorf Trelawny der Sprint-Welt davonrannte. Von 2008 bis zu seinem Ruhestand 2018 war er bei Olympia über die 100 und 200 Meter der Dominator. Jetzt wurde sein Nachfolger gesucht.

Der Sprintgipfel von Tokio war keine Show, dafür gab es eine Überraschung, eine faustdicke. Ohne Zuschauer, ohne Jamaikaner (erstmals seit 2000) und ohne den US-Goldfavoriten Trayvon Bromell (im Halbfinale raus) lief der Italiener Lamont Marcell Jacobs zum Olympiasieg. Ein Italiener, ein Europäer – eine Sensation. Jacobs verwies mit einem Europarekord von 9,80 Sekunden den US-Amerikaner Fred Kerley (9,84) und Andre de Grasse aus Kanada (9,89) auf die Plätze.

Mit einem Speed von 43,3 Stundenkilometern war Jacobs ins Ziel gestürmt und konnte sein Glück kaum fassen. Seit Barcelona 1992, dem Olympiasieg des Briten Linford Christie, hatte kein Europäer den olympischen Sprintgipfel mehr gewonnen. Dass seit Atlanta 1996, den 9,84 Sekunden des Kanadiers Donovan Bailey, alle Olympiasieger schneller waren, störte den in El Paso, Texas, geborenen Italiener nicht. Die Konkurrenz schaute immer wieder ungläubig auf die Anzeigetafel. Allen voran der Südafrikaner Akani Simbine. Er hatte sich in der Form seines Lebens gewähnt, wollte 113 Jahre nach Reggie Walker sein Land zum zweiten Mal in die 100-Meter-Siegerliste schreiben.

Basketball und Weitsprung: Jacobs Weg als Sprinter war nicht vorgezeichnet

Jacobs, der mit seinen Eltern in der Kindheit nach Italien gezogen war, holte den Sieg nach Rom. "Es war mein Traum als Kind", sagte der 26-Jährige, der auch ein Topweitspringer ist (7,95 Meter). Eigentlich sollte der Vater von drei Kindern sogar Basketballer werden, wie sein Vater. Doch seit er zehn Jahre alt ist und mit der Leichtathletik begann, hatte er einen anderen Traum. "Jetzt kann ich es kaum erwarten, die Hymne zu hören", sagte Jacobs.

Es wurde ein italienischer Sonntagabend im Olympiastadion in Tokio. "Gold über 100 Meter! Der Athlet lässt Italien explodieren", titelte Corriere dello Sport. Nur Minuten zuvor hatte sein Landsmann Gianmarco Tamberi – zusammen mit Mutaz Essa Barshim aus Katar – Gold im Hochsprung gewonnen. "Wir sind sehr gute Freunde, wir haben heute Nacht noch zusammen Playstation gespielt", erzählt Jacobs. Was für ein Abend.

Bei den Damen dominiert Jamaika weiterhin

Am Tag zuvor waren es die Farben und Fahnen Jamaikas, die den Abend erleuchteten. Das Stadion wurde zum Laufsteg für das Land Usain Bolts. Dessen Landsfrau Elaine Thompson-Herah – mit blondem Pferdeschwanz und einem glitzernden Haarring – sprintete in 10,61 Sekunden zum Sieg – so schnell war noch keine Olympiasiegerin. Sie schrie im Ziel. "Ich konnte keine Worte finden, schrie so laut, weil ich so glücklich war", erzählte sie hinterher. Ihrer ungeliebten Teamkollegin Shelly-Ann Fraser-Pryce – mit goldgelben Haaren und rotem Pferdeschwanz – verdarb sie wie schon vor fünf Jahren in Rio ihr drittes Olympiagold nach 2008 und 2012. Den Erfolg für Jamaika komplettierte Shericka Jackson als Dritte.

Die WM-Zweite Dina Asher-Smith (Großbritannien) hatte zuvor verletzt passen müssen. Die Nigerianerin Blessing Okagbare durfte erst gar nicht mitlaufen, war am Morgen suspendiert worden. Sie war bei einer Trainingskontrolle positiv auf das menschliche Wachstumshormon getestet worden. Auch die extravagante US-Amerikanerin Sha’Carri Richardson fehlte. Nach dem Rauchen von Marihuana war auch sie positiv getestet worden.