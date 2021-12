Erster gegen Zweiter: Dresden Titans reisen zum Spitzenspiel

Dresden. Nach einem spielfreien Wochenende sind die Dresden Titans am Freitag wieder gefordert: Der noch verlustpunktfreie Tabellenführer der 2. Basketball-Bundesliga Pro B Süd ist um 19.30 Uhr zu Gast beim ärgsten Verfolger, den EPG Baskets Koblenz. Zwar kassierten die Rheinländer in zwei der letzten drei Partien Niederlagen (64:87 in Oberhaching, 54:66 in Ulm), dennoch rangiert das Team von Trainer Mario Dundandzic noch auf Platz zwei. Es ist also ein echtes Spitzenspiel, das Spieler und Fans beider Mannschaften in der CGM-Arena erwartet.