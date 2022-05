Erster Liga-Titel seit 2011 perfekt: AC Mailand behält im Fernduell mit Stadtrivale Inter die Nerven

Der Scudetto bleibt in Mailand, wechselt jedoch den Besitzer: Ausgerechnet der Lokalrivale AC Mailand hat Inter als italienischen Meister abgelöst. Am letzten Serie-A-Spieltag am Sonntagabend behielt Milan im Fernduell mit dem amtierenden Champion die Nerven und sicherte sich den ersten Liga-Titel seit 2011. Weil die "Rossoneri" mit 3:0 (3:0) bei Sassuolo Calcio gewannen, geriet der 3:0 (0:0)-Erfolg von Verfolger und Pokalsieger Inter im Heimspiel gegen Sampdoria Genua zur Nebensache: Mit zwei Punkten Vorsprung vor den "Nerazzurri" vergoldete die Mannschaft von Trainer Stefano Pioli ihre Serie von nunmehr 16 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge.

Anzeige