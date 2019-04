Erster Neuzugang beim BVB: Otto Addo soll Trainer Lucien Favre unterstützen

Borussia Dortmund setzt weiter auf ehemalige Spieler! Laut übereinstimmenden Medienberichten von Rheinischer Post und Kicker kehrt Otto Addo zurück zum BVB. Er soll als Trainer an der Schnittstelle zwischen Lizenz- und Nachwuchsbereich arbeiten.

Addos Aufgabenbereich soll dabei klar den Nachwuchs umfassen. So will der BVB es schaffen, dass mehr Talente den Sprung zu den Profis schaffen. Der 43-Jährige soll Profitrainer Lucien Favre dabei unterstützen, junge Spieler an die Bundesliga-Mannschaft heranzuführen.