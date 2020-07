Erster Neuzugang für die BSG Chemie Leipzig: Tarik Reinhard kommt aus Meuselwitz

16 Einsätze stehen für den 23-jährigen Reinhard in der vergangenen Saison hauptsächlich im zentralen Mittelfeld zu Buche. Für den kreativen Offensivmann war das die erste Saison in der Regionalliga überhaupt. Zuvor kickte er zwei Jahre beim SSV Markranstädt in der Ober- und Landesliga sowie bei IMO Merseburg in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Chemies sportlicher Leiter Andy Müller-Papra: „Tarik erhält einen Einjahresvertrag. Er ist ein zentraler Mittelfeldspieler, der sowohl offensiv wie auch defensiv spielen kann. Wir sehen in ihm noch viel Entwicklungspotenzial und freuen uns daher, dass er sich für uns entschieden hat.“