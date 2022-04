Erster Premier-League-Absteiger fix: Norwich City muss nach Pleite gegen Aston Villa in die 2. Liga

Bei noch vier ausstehenden Spielen in der Premier League kann Norwich City den Klassenerhalt in der englischen Top-Liga nicht mehr erreichen. Der Aufsteiger aus dem Osten Englands verlor am Samstagnachmittag sein Spiel bei Aston Villa mit 0:2 (0:1). Ollie Watkins (41.) und Danny Ings (90.+3) sorgten für die Niederlage der "Canaries", die auch wegen des 2:1-Siegs des Abstiegskampf-Konkurrenten FC Burnley beim FC Watford nach nur einer Saison im Oberhaus wieder den Gang in die zweite Liga antreten mussten.

