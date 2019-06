Erster RB Leipzig-Test gegen den FC Zürich - Höhepunkt gegen PSG

Leipzig. Die Testspiel-Termine der Roten Bullen in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison hatte RB Leipzig schon vor einigen Tagen veröffentlicht – es sind der 12., 19. und 26. Juli sowie der 3. August (drei Freitage und ein Sonnabend). Nun steht auch der erste Testspiel-Gegner fest: Wenige Tage nach dem offiziellen Trainingsstart kommt der FC Zürich am 12. Juli in die Messestadt. Dies teilte RB via Twitter mit.