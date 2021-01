Erster RSE-Neuzugang im neuen Jahr: Tim-Alexander Meier kommt vom TSV Havelse

Der SV Ramlingen/Ehlershausen vermeldet den ersten Neuzugang im Jahr 2021: Tim-Alexander Meier wechselt vom TSV Havelse zum Fußball-Oberliga-Tabellenführer. Der 22-jährige, defensive Mittelfeldspieler Tim-Alexander Meier gehörte zum Kader des Regionalligisten TSV Havelse, absolvierte nach etlichen Einsätzen in der vorherigen Spielzeit jedoch nur ein Spiel in dieser Saison.

Meier, der mit einem Vertrag bis Ende Juni 2022 ausgestattet wurde, sei, so Becker, eine Verpflichtung für die Zukunft. Mit dem Neuzugang, der vor seinem Sprung in den Herrenbereich beim TSV im U17-Regionalliga- und U19-Bundesligateam am Ball war, ist beim RSE eine „frei gewordene Planstelle“, so Becker, besetzt worden. Meier wird somit den studienbedingten Abgang von Marvin Strohschänk nach Kolding (Dänemark) kompensieren.