Erster Saisonsieg: Real Madrid schlägt Betis Sevilla dank Elfmetertor von Ramos

Spaniens Fußball-Meister Real Madrid hat seinen ersten Saisonsieg gefeiert. Das Team um den deutschen Nationalspieler Toni Kroos gewann am Samstagabend bei Real Betis in Sevilla dank eines Elfmetertores mit 3:2 (1:2). Der neu ins Team gekommene Mittelfeldspieler Fede Valverde brachte die Königlichen in der 14. Minute in Führung. Aissa Mandi (35.) und William Carvalho (37.) drehten binnen zwei Minuten die Partie zugunsten der Gastgeber. Nach der Pause kam Madrid zum 2:2 durch ein Eigentor von Sevillas Emerson (48.) zum Ausgleich, ehe Sergio Ramos (82.) per Handelfmeter das 3:2-Siegtor erzielte.