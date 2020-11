Erster Sieg: IceFighters Leipzig gewinnen in der Overtime gegen Herforder EV

Leipzig. „Die Defensive war unter aller Sau“, befand Cheftrainer Sven Gerike im Nachgang der Freitagsniederlage beim Herforder EV . Am Sonntag hatte seine Mannschaft die Chance ihn mit besserer Arbeit zu überzeugen. Über weite Strecken gelang es ihnen. Nach einem harten Kampf siegten die IceFighters mit 3:2 (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) nach Verlängerung. Doch zu Beginn war den Sachsen spürbar das fehlende Selbstvertrauen anzumerken. Sie durften sich artig beim Torwart Eric Hoffmann bedanken, dass sie nicht frühzeitig in Rückstand geraten sind.

Die Ice Dragons waren bis dato klar Herr der Lage. Aber es wurde besser und wie. Mit der ersten Überzahlgelegenheit brachte Michal Velecky mit einem Rebound seine Farben in Führung (13.). Der Treffer gab den IceFighters Aufwind. Sie übernahmen die Spielkontrolle und waren optisch überlegen, auch im gesamten Mittelabschnitt. Ab und an jedoch etwas zu vorsichtig und es fehlten jedoch die Tore. Wie labil die mentale Verfassung der Gerike-Cracks ist, bewies der Auftakt in den Schlussabschnitt. Der beste Herforder Ralf Rinke überwand nach einem Pass durch die Schnittstelle den besten Leipziger Hoffmann nach 26 Sekunden. Ein Tiefschlag an dem die IceFighters zu knabbern hatten.