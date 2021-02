Erster Sieg im neuen Jahr: L.E. Volleys feiern Karneval in Mainz

Starke Mannschaftsleistung

Mit dem achten Saisonsieg festigt das Team von Trainer Christoph Rascher Rang acht in der Tabelle der 2. Bundesliga Süd. Am kommenden Sonnabend müssen sie zum Dritten aus Mimmenhausen reisen, der an diesem Wochenende wegen eines wahrscheinlichen Corona-Falls unfreiwillig spielfrei hatte. Der Corona-Schnelltest bei einem Spieler war nämlich positiv, ob sich dieser Befund auch bestätigt, war bis gestern noch nicht klar. Ihr Match in Karlsruhe sagten die Mimmenhausener dennoch vorsichtshalber ab.