Erster Ten-Hag-Transfer? Bericht: Manchester United will Dänemark-Star Christian Eriksen

Noch ist er Trainer des niederländischen Spitzenklubs Ajax Amsterdam, doch Erik ten Hag arbeitet offenbar schon im Hintergrund an einem Personalplan für seine Amtszeit als Chefcoach bei Manchester United , die im Sommer beginnt. Laut einem Bericht der englischen Zeitung Daily Star könnte der Niederländer direkt mit einem spektakulären Transfer im Gepäck bei den "Red Devils" starten. So soll sich Dänemark-Star Christian Eriksen auf der Wunschliste des Teams aus Manchester befinden - auf Wunsch von ten Hag.

Eriksen, der seit dem Vorfall bei der EM einen Herzschrittmacher trägt, gelang in Brentford ein Traum-Comeback. In bisher sieben Pflichtspiel-Einsätzen gelangen dem offensiven Mittelfeldspieler zwei Vorlagen und sogar ein eigener Treffer. Physische Probleme scheint er nicht zu haben. In den letzten vier Partien stand er über die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Auch in der Nationalmannschaft setzte sich Ende März das Eriksen-Märchen fort. In seinen ersten beiden Einsätzen seit seinem Zusammenbruch erzielte er gegen die Niederlande und Serbien jeweils ein Tor. Eriksen scheint für größere Aufgaben bereit zu sein ...