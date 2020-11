Erster Titel da! RB Leipzig ist deutscher Digitalmeister

Leipzig. RB Leipzig ist deutscher Digitalmeister. Das geht aus einer im Oktober im Auftrag vom Fachmagazin Kicker durchgeführten qualitativen Studie zur digitalen Performance der 18 Bundesligisten hervor. Die Analyse, die von der Nexum AG durchgeführt wurde, umfasst laut RBL die Kategorien Web (inklusive SEO und Accessibility), Onlineshop, Social Media, Sponsoreneinbindung, E-Sports, Professional Networks (LinkedIn etc.), Einbindung des sozialen Engagements und Internationalität. Anzeige

FC Bayern nur auf Platz fünf

Eine Wertung und der genauere Blick auf die digitalen Aktivitäten der Bundesliga-Clubs lohne sich gerade in den vom Coronavirus bedingten Zeiten. „Ohne die Teilnahme der Fans verlagern sich der Fußball und dessen Rezeption zwangsläufig zunehmend ins Digitale“, erklärt Nexus-Vorstand Georg Kühl gegenüber dem Kicker. Das Abschlussranking zeige, dass tendenziell finanzstarke Clubs die ersten Ränge belegen, so Kühl. Logisch, denn hochwertige Kanäle erfordern Investitionen in Form von Geld, Zeit und vor allem Personal.

Bei der Studie landeten insgesamt die Clubs vorne, die in den vergangenen Jahren häufiger international aufgetreten sind. „Diese Vereine haben im Schnitt das Fünffache an Kapital zur Verfügung“ so Georg Kühl. Sein Fazit: Alle Vereine haben Verbesserungsbedarf in den Kategorien Web und professionelle Netzwerke. Vor allem die digitale Kommunikation und Services, die sich auf den Nutzer beziehen, seien ausbaufähig.

Auf dem zweiten und dritten Platz landeten Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Trotz Gold in zwei Kategorien schaffte es Rekordmeister Bayern München nur auf Rang fünf. Grund: Nicht alle Aspekte wurden gleich gewichtet. Den größten Einfluss auf das Ranking hatten die Kategorien Web, Shop und Social Media. Die Einbindung von Sponsoren, E-Sports sowie die professionellen Netzwerke kamen erst an zweiter Stelle. Die Einbindung des sozialen Engagements und die Internationalität waren hingegen die schwächsten Kriterien. Heißt also: Eine Platzierung unter den Besten im Gesamtranking, ist nicht gleichbedeutend mit Bestnoten in allen Kategorien.

"Tolle Auszeichnung"

So belegten die Leipziger in der Kategorie Social Media Platz 1. Dafür wurden die Aktivitäten der Messestädter in den sozialen Netzwerken Facebook, Instagram, Twitter und TikTok ausgewertet. Auch in den Kategorien Onlineshop, Professional Networks (LinkedIn) sowie Social Commitment schneidet RB gut ab, räumt in den drei Kategorien Silber ab. Nachholbedarf besteht laut Studie hingegen in den Bereichen E-Sports und Sponsoreneinbindung.