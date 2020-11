Erster Trainer-Job für Wayne Rooney: Derby County macht England-Legende zum Interimscoach

"Ich finde es schade, dass Philipp und sein Team den Klub verlassen haben und ich möchte ihm persönlich danken für all seine Hilfe und Unterstützung", sagte Rooney. "Das Wichtigste ist jetzt, den Verein zu stabilisieren und in der Tabelle voranzukommen. Ich wurde gebeten, das Team als Teil des Trainerteams für das Spiel am nächsten Samstag gegen Bristol City vorzubereiten."