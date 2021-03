Erster Trainer-Titel für Steven Gerrard: Glasgow Rangers sind schottischer Meister

Die Glasgow Rangers sind erstmals seit 2011 wieder schottischer Meister. Die Mannschaft von Trainer Steven Gerrard gewann den Titel vorzeitig, weil Lokalrivale Celtic beim torlosen Unentschieden gegen Dundee United am Sonntag Punkte liegen ließ. Mit 20 Punkten Vorsprung bei nur noch sechs verbleibenden Spielen ist Tabellenführer Rangers, der zuvor am Samstag mit 3:0 gegen St. Mirren gewonnen hatte, rechnerisch nicht mehr einzuholen.

Für den früheren Liverpool-Star Gerrard ist es in der dritten Saison im Ibrox Park die erste Trophäe als Trainer. Seine Mannschaft ist in der laufenden Saison noch ungeschlagen. Der Sieg gegen St. Mirren war der 28. Erfolg im 32. Spiel.

Auch in der Europa League sind die Rangers noch vertreten. Im Achtelfinale trifft die Gerrard-Elf auf Slavia Prag, nachdem sie sich zuvor in zwei Spielen gegen Royal Antwerpen durchsetzten. Mit dem Liga-Titel feilt Gerrard weiter an seiner Trainer-Karriere, die der Ex-Nationalspieler 2018 bei den Schotten gestartet hat. Einige Liverpool-Fans wünschen sich Gerrard nach der jüngsten Krise des englischen Meisters als Nachfolger von Jürgen Klopp.